Vuelta a España 2023: El DMS gana la primera etapa; el Movistar de Einer Rubio acabó segundo a 55 centésimas | Repase los mejores momentos

⏪ 🥳 ¡Qué ganas teníamos de decirlo! ARRANCA #LaVuelta23 con la salida de @CajaRural_RGA.



⏱️ ¡14,8 km de CRE en Barcelona! | ⏱️ 14.8km TTT in Barcelona!



🥳 We've been looking forward to saying this… The #LaVuelta23 starts with @CajaRural_RGA off first. pic.twitter.com/79Yv6MNoRO