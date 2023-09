🔴 Vuelta a España 2023 EN VIVO: la etapa 16 es corta, explosiva y dos colombianos son candidatos. Siga el minuto a minuto

Etapa 1锔忊儯6鈨 Stage | 馃弫 - 85 km



馃敟 隆Gran pulso entre la fuga y el pelot贸n!

A huge battle between the break and the peloton 鈿★笍



鈴憋笍 29"#LaVuelta23 pic.twitter.com/1v7hxXAQta