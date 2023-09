La cercana relación con Colombia de Sepp Kuss, campeón de la Vuelta a España

El ciclista estadounidense, Sepp Kuss que recientemente se coronó como el campeón de la Vuelta a España ha forjado una relación cercana con Colombia, para algunos connacionales su victoria no fue inesperada y no solo representa un logro personal para Kuss, sino que también destaca la profunda conexión que ha establecido con el norteamericano con nuestro país en los últimos años.

Después de su histórica victoria en la Vuelta a España, Sepp Kuss no perdió la oportunidad de expresar su gratitud a los colombianos, a quienes considera parte de su familia ciclista. “Iré, volveré. Recuerdo que me quieren como a un hijo y hoy recuerdo a su gente, a las frutas, a los estupendos lugares donde entreno. No tengo más que palabras de agradecimiento por la ayuda que recibimos cuando visitamos esta hermosa región”, dijo al ser entrevistado tras lograr el título.