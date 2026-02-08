Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

Alianza Lima vs 2 de Mayo: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Todos los detalles de la previa del partido entre Alianza Lima y 2 de Mayo, que se jugará el miércoles 11 de febrero desde las 19:30 horas en el estadio el Coloso Victoriano. Dirige Flavio Rodrigues De Souza.

8 de febrero de 2026, 11:52 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

2 de Mayo se enfrentará el próximo miércoles 11 de febrero a Alianza L.. En el partido de ida ganó 1 a 0 y quedó a un paso de clasificar a la Segunda Fase de la Copa Libertadores. Mientras que su rival buscará sumar los tres puntos que le permitan llegar a los penales y seguir soñando con el campeonato. El encuentro tendrá lugar en el estadio el Coloso Victoriano a las 19:30 horas.

El último mano a mano en este certamen fue el 4 de febrero, en Primera Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y 2 de Mayo se llevó la victoria por 1 a 0.

Flavio Rodrigues De Souza fue designado para controlar el partido.

Horario Alianza Lima y 2 de Mayo, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

