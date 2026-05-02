Always Ready vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo G de la Copa Libertadores

El duelo entre Always Ready y Lanús correspondiente a la fecha 4 del grupo G se disputará en Gigante del Norte desde las 19:30 horas, el martes 5 de mayo.

Así llegan Always Ready y Lanús

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Always Ready en partidos de la Copa Libertadores

Always Ready buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Mirassol. El local llega con ganas de salir de su racha negativa en la temporada actual. En las últimas jornadas, le han hecho 4 goles y no logró anotar en el arco rival.

Últimos resultados de Lanús en partidos de la Copa Libertadores

Lanús venció en casa a Liga de Quito por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y perdido 1. Además, logró gritar 2 goles y ha recibido 1 en su arco.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 16 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Lanús.

En esta etapa, los dos equipos buscan avanzar en la clasificación. Ubicado en segundo lugar, El Granate intentará sumar para acercarse al primer lugar del Grupo G. Mientras tanto, Always Ready se esforzará por ganar y escalar posiciones al estar último sin puntos.

Próximos partidos de Always Ready en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo G - Fecha 5: vs Mirassol: 19 de mayo - 19:00 horas

Grupo G - Fecha 6: vs Liga de Quito: 26 de mayo - 17:00 horas

Próximos partidos de Lanús en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo G - Fecha 5: vs Liga de Quito: 20 de mayo - 19:30 horas

Grupo G - Fecha 6: vs Mirassol: 26 de mayo - 17:00 horas

Horario Always Ready y Lanús, según país