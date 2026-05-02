Deportivo Cuenca vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo D de la Copa Sudamericana

A partir de las 19:00 horas el próximo martes 5 de mayo, San Lorenzo visita a Deportivo Cuenca en el estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro, por el duelo correspondiente a la fecha 4 del grupo D de la Copa Sudamericana.
Así llegan Deportivo Cuenca y San Lorenzo
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Deportivo Cuenca en partidos de la Copa Sudamericana
Deportivo Cuenca llega con resultado de empate, 0-0, ante Deportivo Recoleta. Tiene un historial irregular con 1 derrota y 2 victorias en los últimos 3 partidos disputados, con 2 goles en contra. Marcó 4 tantos en el rival en esos encuentros.
Últimos resultados de San Lorenzo en partidos de la Copa Sudamericana
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre San Lorenzo y Santos, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 1 empate. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 2 tantos en esos cotejos.
El último partido que jugaron en esta competencia fue el 16 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y San Lorenzo se impuso por 2 a 0.
El Ciclón lidera el Grupo D en esta competencia con 4 gol y 5 puntos, mientras que D. Cuenca se sitúa en segunda posición y sumó 4 y anotó 1 tanto.
Próximos partidos de Deportivo Cuenca en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026
- Grupo D - Fecha 5: vs Deportivo Recoleta: 19 de mayo - 21:00 horas
- Grupo D - Fecha 6: vs Santos: 26 de mayo - 19:30 horas
Próximos partidos de San Lorenzo en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026
- Grupo D - Fecha 5: vs Santos: 20 de mayo - 17:00 horas
- Grupo D - Fecha 6: vs Deportivo Recoleta: 26 de mayo - 19:30 horas
Horario Deportivo Cuenca y San Lorenzo, según país
- Argentina: 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas