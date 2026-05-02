Deportivo Recoleta vs Santos: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo D de la Copa Sudamericana

El duelo entre Deportivo Recoleta y Santos correspondiente a la fecha 4 del grupo D se disputará en el estadio Río Parapití desde las 19:30 horas, el martes 5 de mayo.

Así llegan Deportivo Recoleta y Santos

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Deportivo Recoleta en partidos de la Copa Sudamericana

En su visita anterior, Deportivo Recoleta empató por 0 con Deportivo Cuenca. En los últimos 3 juegos del actual torneo, generó 1 victoria y 2 empates, con 3 goles marcados y con 3 en su valla.

Últimos resultados de Santos en partidos de la Copa Sudamericana

En la jornada anterior, Santos igualó 1-1 el juego frente a San Lorenzo. Con un historial irregular (1 derrota y 1 empate en los últimos 2 partidos disputados), el equipo sumó 2 goles a favor y ha recibido 3 en su arco.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 14 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y terminó con un marcador 1-1.

Ambos equipos están en una posición comprometida en la clasificación y necesitan escalar en la tabla. Santos, el último del Grupo D, consiguió 2 unidades. D. Recoleta se encuentra apenas un lugar arriba y tan solo consiguió obtener 3 puntos.

Próximos partidos de Deportivo Recoleta en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo D - Fecha 5: vs Deportivo Cuenca: 19 de mayo - 21:00 horas

Grupo D - Fecha 6: vs San Lorenzo: 26 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de Santos en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo D - Fecha 5: vs San Lorenzo: 20 de mayo - 17:00 horas

Grupo D - Fecha 6: vs Deportivo Cuenca: 26 de mayo - 19:30 horas

Horario Deportivo Recoleta y Santos, según país