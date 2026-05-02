Dep. Riestra vs Grêmio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo F de la Copa Sudamericana

Grêmio y Dep. Riestra se enfrentarán en el Nuevo Gasómetro el próximo martes 5 de mayo desde las 17:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 4 del grupo F de la Copa Sudamericana.

Así llegan Dep. Riestra y Grêmio

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos de la Copa Sudamericana

Dep. Riestra venció por 2-1 a MC Torque. Después de caer en 1 oportunidad y empatar 1 cotejo, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 2 goles y ha podido vencer el arco rival 2 veces.

Últimos resultados de Grêmio en partidos de la Copa Sudamericana

Grêmio igualó 0-0 ante Palestino en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria y derrota: 1 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 1 gol a favor y le han convertido 1 en contra.

El último mano a mano en este certamen fue el 14 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y Grêmio se llevó la victoria por 1 a 0.

La necesidad de ambos elencos de sumar es una de las claves de este encuentro. Grêmio es escolta del puntero del grupo con 4 unidades. Los Malevos deben ganar para no alejarse de los primeros puestos al ocupar el tercer lugar y contar con 4 puntos.

Próximos partidos de Dep. Riestra en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo F - Fecha 5: vs MC Torque: 19 de mayo - 17:00 horas

Grupo F - Fecha 6: vs Palestino: 26 de mayo - 17:00 horas

Próximos partidos de Grêmio en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo F - Fecha 5: vs Palestino: 20 de mayo - 19:00 horas

Grupo F - Fecha 6: vs MC Torque: 26 de mayo - 17:00 horas

Horario Dep. Riestra y Grêmio, según país