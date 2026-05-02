UCV vs Independiente del Valle: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo H de la Copa Libertadores

El juego entre UCV e Independiente del Valle se disputará el próximo martes 5 de mayo por la fecha 4 del grupo H de la Copa Libertadores, a partir de las 19:00 horas en el Coloso de Los Chaguaramos.

Así llegan UCV y Independiente del Valle

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de UCV en partidos de la Copa Libertadores

UCV busca levantarse de su derrota ante Rosario Central en el Olímpico de la UCV. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 1, con 4 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Independiente del Valle en partidos de la Copa Libertadores

En la jornada anterior, Independiente del Valle derrotó 3-2 a Libertad. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo y 1 empate. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 3 en su arco.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 15 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Independiente del Valle lo ganó por 3 a 1.

Ubicado detrás del líder del Grupo H, Ind. del Valle luchará por llegar a la cima, mientras que UCV está en tercer lugar al sumar 3 puntos y deberá ganar para subir de puesto.

Próximos partidos de UCV en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo H - Fecha 5: vs Rosario Central: 19 de mayo - 17:00 horas

Grupo H - Fecha 6: vs Libertad: 27 de mayo - 17:00 horas

Próximos partidos de Independiente del Valle en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo H - Fecha 5: vs Libertad: 19 de mayo - 21:00 horas

Grupo H - Fecha 6: vs Rosario Central: 27 de mayo - 17:00 horas

Horario UCV e Independiente del Valle, según país