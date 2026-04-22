Arsenal vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 34 de la Premier League

El juego entre Arsenal y Newcastle United se disputará el próximo sábado 25 de abril por la fecha 34 de la Premier League, a partir de las 11:30 horas en el Emirates Stadium.
Así llegan Arsenal y Newcastle United
Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.
Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League
Arsenal busca levantarse de su derrota ante Manchester City en el Etihad Stadium. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 7 goles marcados y con 5 en su arco.
Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League
Newcastle United cayó 1 a 2 ante Bournemouth. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias y perdió en 2 oportunidades. Con 6 goles a favor, ha recibido 7 en contra.
El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 3 victorias y al conjunto visitante con 2 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 28 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Arsenal lo ganó por 1 a 2.
El local está puntero y alcanzó 70 puntos (21 PG - 7 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 42 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (12 PG - 6 PE - 15 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Samuel Barrott.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|70
|33
|21
|7
|5
|37
|2
|Manchester City
|67
|32
|20
|7
|5
|36
|3
|Manchester United
|58
|33
|16
|10
|7
|13
|4
|Aston Villa
|58
|33
|17
|7
|9
|6
|14
|Newcastle United
|42
|33
|12
|6
|15
|-3
Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 35: vs Fulham: 2 de mayo - 11:30 horas
- Fecha 36: vs West Ham United: 10 de mayo - 10:30 horas
- Fecha 37: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 35: vs Brighton and Hove: 2 de mayo - 09:00 horas
- Fecha 36: vs Nottingham Forest: 10 de mayo - 08:00 horas
- Fecha 37: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
Horario Arsenal y Newcastle United, según país
- Argentina: 13:30 horas
- Colombia y Perú: 11:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas