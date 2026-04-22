Arsenal vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 34 de la Premier League

El juego entre Arsenal y Newcastle United se disputará el próximo sábado 25 de abril por la fecha 34 de la Premier League, a partir de las 11:30 horas en el Emirates Stadium.

Así llegan Arsenal y Newcastle United

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal busca levantarse de su derrota ante Manchester City en el Etihad Stadium. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 7 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United cayó 1 a 2 ante Bournemouth. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias y perdió en 2 oportunidades. Con 6 goles a favor, ha recibido 7 en contra.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 3 victorias y al conjunto visitante con 2 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 28 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Arsenal lo ganó por 1 a 2.

El local está puntero y alcanzó 70 puntos (21 PG - 7 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 42 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (12 PG - 6 PE - 15 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Samuel Barrott.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 70 33 21 7 5 37 2 Manchester City 67 32 20 7 5 36 3 Manchester United 58 33 16 10 7 13 4 Aston Villa 58 33 17 7 9 6 14 Newcastle United 42 33 12 6 15 -3

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 35: vs Fulham: 2 de mayo - 11:30 horas

Fecha 36: vs West Ham United: 10 de mayo - 10:30 horas

Fecha 37: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 35: vs Brighton and Hove: 2 de mayo - 09:00 horas

Fecha 36: vs Nottingham Forest: 10 de mayo - 08:00 horas

Fecha 37: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar

Horario Arsenal y Newcastle United, según país