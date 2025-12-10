Suscribirse

Arsenal vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Premier League

Arsenal y Wolverhampton se miden en el Emirates Stadium el sábado 13 de diciembre a las 15:00 horas y Robert Jones es el elegido para dirigir el partido.

10 de diciembre de 2025, 1:05 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 16 de la Premier League, Wolverhampton y Arsenal se enfrentan el sábado 13 de diciembre desde las 15:00 horas, en el Emirates Stadium.

Así llegan Arsenal y Wolverhampton

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal no pudo ante Aston Villa en el Villa Park. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y 2 fueron empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 10 a sus rivales.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton llega a este partido con una derrota por 1 a 4 ante Manchester United. Con 4 partidos sin sumar puntos, acumula una cifra de 11 goles en contra y 1 a favor.

Según el registro del historial de las últimas 5 veces que se enfrentaron, el local lleva 5 duelos del torneo sin perder ante el visitante. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 25 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Arsenal sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El anfitrión está puntero con 33 puntos (10 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 2 unidades y se ubica en vigésimo lugar en el campeonato (2 PE - 13 PP).

El encuentro será supervisado por Robert Jones, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal3315103219
2Manchester City3115101419
3Aston Villa30159337
4Crystal Palace26157538
20Wolverhampton2150213-25

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 17: vs Everton: 20 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 18: vs Brighton and Hove: 27 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 19: vs Aston Villa: 30 de diciembre - 15:15 horas
  • Fecha 20: vs Bournemouth: 3 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 21: vs Liverpool: 8 de enero - 15:00 horas

Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 17: vs Brentford: 20 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 18: vs Liverpool: 27 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 19: vs Manchester United: 30 de diciembre - 15:15 horas
  • Fecha 20: vs West Ham United: 3 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 21: vs Everton: 7 de enero - 14:30 horas

Horario Arsenal y Wolverhampton, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

