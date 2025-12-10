Arsenal vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Premier League

Por la fecha 16 de la Premier League, Wolverhampton y Arsenal se enfrentan el sábado 13 de diciembre desde las 15:00 horas, en el Emirates Stadium.

Así llegan Arsenal y Wolverhampton

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal no pudo ante Aston Villa en el Villa Park. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y 2 fueron empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 10 a sus rivales.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton llega a este partido con una derrota por 1 a 4 ante Manchester United. Con 4 partidos sin sumar puntos, acumula una cifra de 11 goles en contra y 1 a favor.

Según el registro del historial de las últimas 5 veces que se enfrentaron, el local lleva 5 duelos del torneo sin perder ante el visitante. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 25 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Arsenal sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El anfitrión está puntero con 33 puntos (10 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 2 unidades y se ubica en vigésimo lugar en el campeonato (2 PE - 13 PP).

El encuentro será supervisado por Robert Jones, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 33 15 10 3 2 19 2 Manchester City 31 15 10 1 4 19 3 Aston Villa 30 15 9 3 3 7 4 Crystal Palace 26 15 7 5 3 8 20 Wolverhampton 2 15 0 2 13 -25

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 17: vs Everton: 20 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 18: vs Brighton and Hove: 27 de diciembre - 10:00 horas

Fecha 19: vs Aston Villa: 30 de diciembre - 15:15 horas

Fecha 20: vs Bournemouth: 3 de enero - 12:30 horas

Fecha 21: vs Liverpool: 8 de enero - 15:00 horas

Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 17: vs Brentford: 20 de diciembre - 10:00 horas

Fecha 18: vs Liverpool: 27 de diciembre - 10:00 horas

Fecha 19: vs Manchester United: 30 de diciembre - 15:15 horas

Fecha 20: vs West Ham United: 3 de enero - 10:00 horas

Fecha 21: vs Everton: 7 de enero - 14:30 horas

Horario Arsenal y Wolverhampton, según país