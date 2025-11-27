Suscribirse

Aston Villa vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Premier League

Aston Villa y Wolverhampton se miden en el estadio Villa Park el domingo 30 de noviembre a las 09:05 horas y Chris Kavanagh es el elegido para dirigir el partido.

27 de noviembre de 2025, 1:30 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 13 de la Premier League, Wolverhampton y Aston Villa se enfrentan el domingo 30 de noviembre desde las 09:05 horas, en el estadio Villa Park.

Así llegan Aston Villa y Wolverhampton

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa viene de ganar en su encuentro anterior a Leeds United con un marcador de 2-1. Después de caer en 1 ocasión y ganar 3, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 9 a favor.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante Crystal Palace. Con 4 partidos sin sumar puntos, acumula una cifra de 13 goles en contra y 2 a favor.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 1 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Wolverhampton sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 21 puntos (6 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 2 unidades y se ubica en vigésimo lugar en el campeonato (2 PE - 10 PP).

El encuentro será supervisado por Chris Kavanagh, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal291292118
2Chelsea231272312
3Manchester City221271414
4Aston Villa21126334
20Wolverhampton2120210-20

Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 14: vs Brighton and Hove: 3 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Arsenal: 6 de diciembre - 07:30 horas
  • Fecha 16: vs West Ham United: 14 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 17: vs Manchester United: 21 de diciembre - 11:30 horas
  • Fecha 18: vs Chelsea: 27 de diciembre - 12:30 horas

Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 14: vs Nottingham Forest: 3 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Manchester United: 8 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 16: vs Arsenal: 13 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 17: vs Brentford: 20 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 18: vs Liverpool: 27 de diciembre - 10:00 horas

Horario Aston Villa y Wolverhampton, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:05 horas
  • Colombia y Perú: 09:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:05 horas
  • Venezuela: 10:05 horas

