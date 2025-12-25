Fútbol - Italia - Serie A

Atalanta vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Serie A

Todos los detalles de la previa del partido entre Atalanta y Inter, que se jugará el domingo 28 de diciembre desde las 14:45 horas en el Gewiss Stadium. Dirige Federico La Penna.

25 de diciembre de 2025, 12:00 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Inter y Atalanta se enfrentarán en el Gewiss Stadium el próximo domingo 28 de diciembre desde las 14:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 17 de la Serie A.

Así llegan Atalanta y Inter

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta venció por 1-0 a Genoa. Después de caer en 2 oportunidades y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 7 goles y ha podido vencer el arco rival 7 veces.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter viene de un triunfo 2 a 1 frente a Genoa. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 triunfos y 1 derrota. Sumó un total de 10 goles y le metieron 2 en su arco.

La visita lleva 5 duelos sin conocer la derrota frente al local en los últimos encuentros que disputaron en el torneo. El último mano a mano en este certamen fue el 16 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Inter se llevó la victoria por 0 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 22 puntos (5 PG - 7 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 33 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (11 PG - 4 PP).

Federico La Penna fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter3315110420
2Milan321595111
3Napoli311510149
4Roma301610067
9Atalanta22165742

Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 18: vs Roma: 3 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 19: vs Bologna: 7 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 20: vs Torino: 10 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 21: vs Pisa: 16 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 22: vs Parma: 25 de enero - 09:00 horas

Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 18: vs Bologna: 4 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 19: vs Parma: 7 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 20: vs Napoli: 11 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 16: vs Lecce: 14 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 21: vs Udinese: 17 de enero - 09:00 horas

Horario Atalanta e Inter, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

