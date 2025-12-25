Atalanta vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Serie A

Inter y Atalanta se enfrentarán en el Gewiss Stadium el próximo domingo 28 de diciembre desde las 14:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 17 de la Serie A.

Así llegan Atalanta y Inter

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta venció por 1-0 a Genoa. Después de caer en 2 oportunidades y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 7 goles y ha podido vencer el arco rival 7 veces.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter viene de un triunfo 2 a 1 frente a Genoa. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 triunfos y 1 derrota. Sumó un total de 10 goles y le metieron 2 en su arco.

La visita lleva 5 duelos sin conocer la derrota frente al local en los últimos encuentros que disputaron en el torneo. El último mano a mano en este certamen fue el 16 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Inter se llevó la victoria por 0 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 22 puntos (5 PG - 7 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 33 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (11 PG - 4 PP).

Federico La Penna fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 33 15 11 0 4 20 2 Milan 32 15 9 5 1 11 3 Napoli 31 15 10 1 4 9 4 Roma 30 16 10 0 6 7 9 Atalanta 22 16 5 7 4 2

Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 18: vs Roma: 3 de enero - 14:45 horas

Fecha 19: vs Bologna: 7 de enero - 12:30 horas

Fecha 20: vs Torino: 10 de enero - 14:45 horas

Fecha 21: vs Pisa: 16 de enero - 14:45 horas

Fecha 22: vs Parma: 25 de enero - 09:00 horas

Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 18: vs Bologna: 4 de enero - 14:45 horas

Fecha 19: vs Parma: 7 de enero - 14:45 horas

Fecha 20: vs Napoli: 11 de enero - 14:45 horas

Fecha 16: vs Lecce: 14 de enero - 14:45 horas

Fecha 21: vs Udinese: 17 de enero - 09:00 horas

Horario Atalanta e Inter, según país