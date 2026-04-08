Fútbol - Italia - Serie A

Atalanta vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Serie A

La previa del choque de Atalanta ante Juventus, a disputarse en el Gewiss Stadium el sábado 11 de abril desde las 13:45 horas.

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8 de abril de 2026, 9:48 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Atalanta recibirá a Juventus, en el marco de la fecha 32 de la Serie A, el próximo sábado 11 de abril a partir de las 13:45 horas, en el Gewiss Stadium.

Así llegan Atalanta y Juventus

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta viene de vencer a Lecce con un marcador de 3-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 1 derrota y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 5 goles en contra y pudo convertir 8.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus viene de derrotar a Genoa con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades e igualó en 2 encuentros. Anotó 11 goles y le han convertido 4 en su arco.

En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 1 y empataron otras 4 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 27 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el partido finalizó con un empate a 1.

El local se ubica en el séptimo puesto con 53 puntos (14 PG - 11 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 57 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (16 PG - 9 PE - 6 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter7231233545
2Napoli6531205617
3Milan6331189423
5Juventus5731169625
7Atalanta53311411617

Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 33: vs Roma: 18 de abril - 13:45 horas
  • Fecha 34: vs Cagliari: 27 de abril - 11:30 horas
  • Fecha 35: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 33: vs Bologna: 19 de abril - 13:45 horas
  • Fecha 34: vs Milan: 26 de abril - 13:45 horas
  • Fecha 35: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Horario Atalanta y Juventus, según país

  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas