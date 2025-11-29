Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Barcelona quiere el liderato del torneo frente a Atlético de Madrid

Palpitamos la previa del choque entre Barcelona y Atlético de Madrid. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

29 de noviembre de 2025, 1:25 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Barcelona y Atlético de Madrid, por la fecha 19 de la Liga, se jugará el próximo martes 2 de diciembre, a partir de las 15:00 horas, en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Así llegan Barcelona y Atlético de Madrid

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona viene de un resultado igualado, -, ante Alavés. Posee un historial reciente de 3 victorias y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 12 goles a favor y habiendo recibido 5.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid viene de empatar - ante Real Oviedo. En los últimos 4 partidos, acumula un hilo de victorias. Con una cifra de 9 tantos a favor, le han encajado 1 gol en todos estos cotejos.

Barcelona lleva puntaje perfecto en 6 partidos disputados de local al festejar con su gente cada uno de los encuentros.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 4 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 16 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y fue Barcelona quien ganó 2 a 4.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 31 puntos (10 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 28 unidades y está en el cuarto lugar en el campeonato (8 PG - 4 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid3213102116
2Barcelona3113101221
3Villarreal291392215
4Atlético de Madrid281384114
5Betis21135626

Próximos partidos de Barcelona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 19: vs Atlético de Madrid: 2 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 15: vs Betis: 6 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 16: vs Osasuna: 13 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 17: vs Villarreal: 21 de diciembre - 10:15 horas
  • Fecha 18: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Atlético de Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 19: vs Barcelona: 2 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 15: vs Athletic Bilbao: 6 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 16: vs Valencia: 13 de diciembre - 08:00 horas
  • Fecha 17: vs Girona: 21 de diciembre - 08:00 horas
  • Fecha 18: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Horario Barcelona y Atlético de Madrid, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Noticias Destacadas

