Barranquilla FC vs Bogotá FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo B de la Primera B

El cotejo entre Barranquilla FC y Bogotá FC, por la fecha 3 del grupo B de la Primera B, se jugará el próximo viernes 8 de mayo, a partir de las 17:00 horas, en el estadio Romelio Martínez.

Así llegan Barranquilla FC y Bogotá FC

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC quiere recuperar tras sufrir una derrota contra U. Magdalena por un resultado de 0 a 2.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC viene de caer derrotado 0 a 2 ante Real Cartagena.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 16 de marzo, en el torneo Colombia - Primera B I 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

Camilo Colmenares Pérez es el elegido para dirigir el partido.

Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B I 2026

Grupo B - Fecha 4: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 6: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B I 2026

Grupo B - Fecha 4: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 5: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 5: vs U. Magdalena: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 6: vs U. Magdalena: Fecha y horario a confirmar

Horario Barranquilla FC y Bogotá FC, según país