Levante vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 35 de la Liga

El próximo viernes 8 de mayo, a partir de las 14:00 horas, Osasuna visita a Levante en el estadio Ciutat de València, por el duelo correspondiente a la fecha 35 de la Liga.

Así llegan Levante y Osasuna

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante fue derrotado en el Estadio de la Cerámica frente a Villarreal por 1 a 5 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1. Le convirtieron 7 goles y tiene 4 a favor.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Barcelona. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 2 veces y ha perdido en 1 ocasión. Con 6 goles a favor, ha recibido 7 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 8 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Osasuna se quedó con la victoria por 2 a 0.

El anfitrión está en el décimo noveno puesto con 33 puntos (8 PG - 9 PE - 17 PP), mientras que la visita acumula 42 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (11 PG - 9 PE - 14 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 88 34 29 1 4 58 2 Real Madrid 77 34 24 5 5 39 3 Villarreal 68 34 21 5 8 25 10 Osasuna 42 34 11 9 14 -2 19 Levante 33 34 8 9 17 -17

Próximos partidos de Levante en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 36: vs Celta: 12 de mayo - 12:00 horas

Fecha 37: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 36: vs Atlético de Madrid: 12 de mayo - 14:30 horas

Fecha 37: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Horario Levante y Osasuna, según país