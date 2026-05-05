Torino vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Serie A

Sassuolo y Torino se enfrentarán en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino el próximo viernes 8 de mayo desde las 13:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 36 de la Serie A.

Así llegan Torino y Sassuolo

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino viene de caer por 0 a 2 frente a Udinese. Ha ganado 2 y empatado 2 de las 4 últimas jornadas, con 5 goles en contra y con 5 en el arco contrario.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo viene de un triunfo 2 a 0 frente a Milan. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 7 goles y le metieron 4 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 21 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Torino se llevó la victoria por 0 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo tercer puesto y tiene 41 puntos (11 PG - 8 PE - 16 PP), mientras que la visita sumó 49 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (14 PG - 7 PE - 14 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 82 35 26 4 5 51 2 Napoli 70 35 21 7 7 19 3 Milan 67 35 19 10 6 19 10 Sassuolo 49 35 14 7 14 -1 13 Torino 41 35 11 8 16 -19

Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 37: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 37: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Horario Torino y Sassuolo, según país