Real Cartagena vs U. Magdalena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo B de la Primera B

Real Cartagena recibe el próximo viernes 8 de mayo a U. Magdalena por la fecha 3 del grupo B de la Primera B, a partir de las 19:30 horas en el estadio Jaime Morón León.

Así llegan Real Cartagena y U. Magdalena

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena sacó un triunfo frente a Bogotá FC, con un marcador 2-0.

Últimos resultados de U. Magdalena en partidos de la Primera B

U. Magdalena llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Barranquilla FC.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 22 de marzo, en el torneo Colombia - Primera B I 2026, y Real Cartagena fue el ganador por 2 a 1.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Héctor Rivera González.

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B I 2026

Grupo B - Fecha 4: vs U. Magdalena: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 5: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 6: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de U. Magdalena en Colombia - Primera B I 2026

Grupo B - Fecha 4: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 5: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 6: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Cartagena y U. Magdalena, según país