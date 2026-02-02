Boca Juniors vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

El duelo correspondiente a la fecha 3 de la Primera B se jugará el próximo jueves 5 de febrero a las 15:00 horas.

Así llegan Boca Juniors y Real Cundinamarca

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

Boca Juniors no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Tigres.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

Real Cundinamarca viene de caer en su estadio ante Real Cartagena por 0 a 1.

La visita fue siempre superior en los últimos 5 partidos que jugó ante el conjunto local en el torneo. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 20 de noviembre, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B II 2025, y Real Cundinamarca resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el décimo quinto puesto y aún no sumó puntos (2 PP), mientras que el visitante no tiene ni una unidad y se coloca en el décimo cuarto lugar en el torneo (2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Envigado 6 2 2 0 0 4 2 Quindío 6 2 2 0 0 4 3 Inter de Palmira 6 2 2 0 0 3 14 Real Cundinamarca 0 2 0 0 2 -3 15 Boca Juniors 0 2 0 0 2 -3

Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 4: vs U. Magdalena: 9 de febrero - 18:00 horas

Fecha 5: vs Orsomarso: 17 de febrero - 19:30 horas

Fecha 6: vs Bogotá FC: 22 de febrero - 15:00 horas

Fecha 7: vs Barranquilla FC: 26 de febrero - 19:30 horas

Fecha 8: vs Envigado: 5 de marzo - 15:00 horas

Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 4: vs Leones FC: 8 de febrero - 17:30 horas

Fecha 5: vs Real Santander: 14 de febrero - 15:00 horas

Fecha 6: vs Orsomarso: 22 de febrero - 15:00 horas

Fecha 7: vs Patriotas FC: 28 de febrero - 16:00 horas

Fecha 8: vs Inter de Palmira: 5 de marzo - 18:00 horas

Horario Boca Juniors y Real Cundinamarca, según país