Fútbol - Colombia - Segunda División

Boca Juniors vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

Te contamos la previa del duelo Boca Juniors vs Real Cundinamarca, que se enfrentarán en el estadio Olímpico Pascual Guerrero el próximo jueves 5 de febrero a las 15:00 horas.

2 de febrero de 2026, 1:05 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 3 de la Primera B se jugará el próximo jueves 5 de febrero a las 15:00 horas.

Así llegan Boca Juniors y Real Cundinamarca

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

Boca Juniors no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Tigres.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

Real Cundinamarca viene de caer en su estadio ante Real Cartagena por 0 a 1.

La visita fue siempre superior en los últimos 5 partidos que jugó ante el conjunto local en el torneo. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 20 de noviembre, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B II 2025, y Real Cundinamarca resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el décimo quinto puesto y aún no sumó puntos (2 PP), mientras que el visitante no tiene ni una unidad y se coloca en el décimo cuarto lugar en el torneo (2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Envigado622004
2Quindío622004
3Inter de Palmira622003
14Real Cundinamarca02002-3
15Boca Juniors02002-3

Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 4: vs U. Magdalena: 9 de febrero - 18:00 horas
  • Fecha 5: vs Orsomarso: 17 de febrero - 19:30 horas
  • Fecha 6: vs Bogotá FC: 22 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 7: vs Barranquilla FC: 26 de febrero - 19:30 horas
  • Fecha 8: vs Envigado: 5 de marzo - 15:00 horas

Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 4: vs Leones FC: 8 de febrero - 17:30 horas
  • Fecha 5: vs Real Santander: 14 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 6: vs Orsomarso: 22 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 7: vs Patriotas FC: 28 de febrero - 16:00 horas
  • Fecha 8: vs Inter de Palmira: 5 de marzo - 18:00 horas

Horario Boca Juniors y Real Cundinamarca, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

