Brighton and Hove vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 34 de la Premier League

El duelo correspondiente a la fecha 34 de la Premier League se jugará el próximo martes 21 de abril a las 14:00 horas.
Así llegan Brighton and Hove y Chelsea
Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.
Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League
Brighton and Hove consiguió sólo un punto en su último partido frente a Tottenham, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 3 ocasiones y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 2 goles en contra y marcó 5 en el arco rival.
Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League
Chelsea sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por a con Manchester United. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria y 3 derrotas. Ha convertido 4 goles y ha recibido 8 en contra.
En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 3 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 27 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Brighton and Hove resultó vencedor por 1 a 3.
El local está en el décimo puesto con 46 puntos (12 PG - 10 PE - 10 PP), mientras que el visitante llegó a 48 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (13 PG - 9 PE - 10 PP).
El árbitro designado para el encuentro es Craig Pawson.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|70
|32
|21
|7
|4
|38
|2
|Manchester City
|64
|31
|19
|7
|5
|35
|3
|Manchester United
|55
|32
|15
|10
|7
|12
|6
|Chelsea
|48
|32
|13
|9
|10
|12
|10
|Brighton and Hove
|46
|32
|12
|10
|10
|6
Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 35: vs Newcastle United: 2 de mayo - 09:00 horas
- Fecha 36: vs Wolverhampton: 9 de mayo - 09:00 horas
- Fecha 37: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 34: vs Brighton and Hove: 21 de abril - 14:00 horas
- Fecha 35: vs Nottingham Forest: 4 de mayo - 09:00 horas
- Fecha 36: vs Liverpool: 9 de mayo - 06:30 horas
- Fecha 37: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar
Horario Brighton and Hove y Chelsea, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas