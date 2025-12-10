Fútbol - Inglaterra - Premier League
Burnley vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Premier League
Te contamos la previa del duelo Burnley vs Fulham, que se enfrentarán en el estadio Turf Moor el próximo sábado 13 de diciembre a las 12:30 horas. Michael Oliver será el árbitro del partido.
El duelo correspondiente a la fecha 16 de la Premier League se jugará el próximo sábado 13 de diciembre a las 12:30 horas.
Así llegan Burnley y Fulham
Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.
Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League
Burnley no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Newcastle United. Será su oportunidad para recuperarse de la racha negativa que arrastra de los últimos 4 encuentros disputados en el campeonato, en los que le convirtieron 11 goles y ha marcado 4 en el arco rival.
Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League
Fulham viene de caer en su estadio ante Crystal Palace por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias y 2 derrotas, en los que pudo anotar 8 goles en el arco rival y le han encajado 10 tantos.
En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 3 oportunidades y terminaron igualados 2 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y firmaron un empate en 2.
El local está en el décimo noveno puesto con 10 puntos (3 PG - 1 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 17 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (5 PG - 2 PE - 8 PP).
El árbitro designado para el encuentro es Michael Oliver.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|33
|15
|10
|3
|2
|19
|2
|Manchester City
|31
|15
|10
|1
|4
|19
|3
|Aston Villa
|30
|15
|9
|3
|3
|7
|15
|Fulham
|17
|15
|5
|2
|8
|-4
|19
|Burnley
|10
|15
|3
|1
|11
|-14
Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 17: vs Bournemouth: 20 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 18: vs Everton: 27 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 19: vs Newcastle United: 30 de diciembre - 14:30 horas
- Fecha 20: vs Brighton and Hove: 3 de enero - 10:00 horas
- Fecha 21: vs Manchester United: 7 de enero - 15:15 horas
Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 17: vs Nottingham Forest: 22 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 18: vs West Ham United: 27 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 19: vs Crystal Palace: 31 de diciembre - 12:30 horas
- Fecha 20: vs Liverpool: 4 de enero - 10:00 horas
- Fecha 21: vs Chelsea: 7 de enero - 14:30 horas
Horario Burnley y Fulham, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas