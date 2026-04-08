Cagliari vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Serie A

El cotejo entre Cagliari y Cremonese, por la fecha 32 de la Serie A, se jugará el próximo sábado 11 de abril, a partir de las 08:00 horas, en el estadio Sardegna Arena.
Así llegan Cagliari y Cremonese
Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.
Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A
Cagliari quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Sassuolo por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 empate y 3 partidos perdidos, con 4 goles marcados y con 9 en su arco.
Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A
Cremonese viene de caer derrotado 1 a 2 ante Bologna. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 3 juegos perdidos y solo 1 triunfo. Marcó 5 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 10 ocasiones.
La última vez que chocaron en esta competencia fue el 8 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 2 a 2.
El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 30 puntos (7 PG - 9 PE - 15 PP), mientras que el visitante ha logrado 27 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (6 PG - 9 PE - 16 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|72
|31
|23
|3
|5
|45
|2
|Napoli
|65
|31
|20
|5
|6
|17
|3
|Milan
|63
|31
|18
|9
|4
|23
|16
|Cagliari
|30
|31
|7
|9
|15
|-12
|17
|Cremonese
|27
|31
|6
|9
|16
|-20
Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 33: vs Inter: 17 de abril - 13:45 horas
- Fecha 34: vs Atalanta: 27 de abril - 11:30 horas
- Fecha 35: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 33: vs Torino: 19 de abril - 05:30 horas
- Fecha 34: vs Napoli: 24 de abril - 13:45 horas
- Fecha 35: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
Horario Cagliari y Cremonese, según país
- Argentina: 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas