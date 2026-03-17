Cagliari vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Serie A

El cotejo entre Cagliari y Napoli, por la fecha 30 de la Serie A, se jugará el próximo viernes 20 de marzo, a partir de las 12:30 horas, en el estadio Sardegna Arena.
Así llegan Cagliari y Napoli
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A
Cagliari quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Pisa por un resultado de 1 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 empates y 2 partidos perdidos, con 3 goles marcados y con 8 en su arco.
Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A
Napoli llega con ventaja tras derrotar a Lecce con un marcador 2 a 1. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 9 goles y le han convertido 7.
Con 4 victorias y 1 empate en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 30 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y fue Napoli quien ganó 1 a 0.
El local está en el décimo quinto puesto y alcanzó 30 puntos (7 PG - 9 PE - 13 PP), mientras que el visitante ha logrado 59 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (18 PG - 5 PE - 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|68
|29
|22
|2
|5
|42
|2
|Milan
|60
|29
|17
|9
|3
|23
|3
|Napoli
|59
|29
|18
|5
|6
|15
|4
|Como 1907
|54
|29
|15
|9
|5
|26
|15
|Cagliari
|30
|29
|7
|9
|13
|-10
Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 31: vs Sassuolo: 4 de abril - 08:00 horas
- Fecha 32: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 35: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 31: vs Milan: 6 de abril - 13:45 horas
- Fecha 32: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 35: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
Horario Cagliari y Napoli, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas