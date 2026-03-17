Cagliari vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Serie A

El cotejo entre Cagliari y Napoli, por la fecha 30 de la Serie A, se jugará el próximo viernes 20 de marzo, a partir de las 12:30 horas, en el estadio Sardegna Arena.

Así llegan Cagliari y Napoli

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Pisa por un resultado de 1 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 empates y 2 partidos perdidos, con 3 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli llega con ventaja tras derrotar a Lecce con un marcador 2 a 1. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 9 goles y le han convertido 7.

Con 4 victorias y 1 empate en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 30 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y fue Napoli quien ganó 1 a 0.

El local está en el décimo quinto puesto y alcanzó 30 puntos (7 PG - 9 PE - 13 PP), mientras que el visitante ha logrado 59 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (18 PG - 5 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 68 29 22 2 5 42 2 Milan 60 29 17 9 3 23 3 Napoli 59 29 18 5 6 15 4 Como 1907 54 29 15 9 5 26 15 Cagliari 30 29 7 9 13 -10

Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 31: vs Sassuolo: 4 de abril - 08:00 horas

Fecha 32: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 31: vs Milan: 6 de abril - 13:45 horas

Fecha 32: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Horario Cagliari y Napoli, según país