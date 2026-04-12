Caracas vs Independiente Petrolero: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo E de la Copa Sudamericana

A partir de las 17:00 horas el próximo miércoles 15 de abril, Independiente Petrolero visita a Caracas en el Coloso de Los Chaguaramos, por el duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo E de la Copa Sudamericana.
Así llegan Caracas y Independiente Petrolero
Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.
Últimos resultados de Caracas en partidos de la Copa Sudamericana
Caracas llega con resultado de empate, 1-1, ante Botafogo.
Últimos resultados de Independiente Petrolero en partidos de la Copa Sudamericana
Independiente Petrolero cayó derrotado 1 a 3 ante Racing Club.
Caracas se ubica en la segunda posición y busca ser dueño de la mayor cantidad de puntos para avanzar a la cima. Independiente tiene que ganar para subir de posiciones al estar último y aún no consigue puntos.
Próximos partidos de Caracas en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026
- Grupo E - Fecha 3: vs Racing Club: 29 de abril - 17:00 horas
- Grupo E - Fecha 4: vs Independiente Petrolero: 5 de mayo - 17:00 horas
- Grupo E - Fecha 5: vs Racing Club: 21 de mayo - 19:00 horas
- Grupo E - Fecha 6: vs Botafogo: 27 de mayo - 17:00 horas
Próximos partidos de Independiente Petrolero en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026
- Grupo E - Fecha 3: vs Botafogo: 28 de abril - 19:30 horas
- Grupo E - Fecha 4: vs Caracas: 5 de mayo - 17:00 horas
- Grupo E - Fecha 5: vs Botafogo: 20 de mayo - 19:00 horas
- Grupo E - Fecha 6: vs Racing Club: 27 de mayo - 17:00 horas
Horario Caracas e Independiente Petrolero, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas