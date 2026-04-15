Chelsea vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Premier League

El duelo correspondiente a la fecha 33 de la Premier League se jugará el próximo sábado 18 de abril a las 14:00 horas.

Así llegan Chelsea y Manchester United

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea no quiere lamentar otra caída: 0 a 3 finalizó su partido frente a Manchester City. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 3. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 10.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United viene de caer en su estadio ante Leeds United por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que pudo anotar 9 goles en el arco rival y le han encajado 8 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 20 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Manchester United resultó vencedor por 2 a 1.

El local está en el sexto puesto con 48 puntos (13 PG - 9 PE - 10 PP), mientras que el visitante llegó a 55 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (15 PG - 10 PE - 7 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Michael Oliver.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 70 32 21 7 4 38 2 Manchester City 64 31 19 7 5 35 3 Manchester United 55 32 15 10 7 12 4 Aston Villa 55 32 16 7 9 5 6 Chelsea 48 32 13 9 10 12

Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 34: vs Brighton and Hove: 21 de abril - 14:00 horas

Fecha 35: vs Nottingham Forest: 4 de mayo - 09:00 horas

Fecha 36: vs Liverpool: 9 de mayo - 06:30 horas

Fecha 37: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 34: vs Brentford: 27 de abril - 14:00 horas

Fecha 35: vs Liverpool: 3 de mayo - 09:30 horas

Fecha 36: vs Sunderland: 9 de mayo - 09:00 horas

Fecha 37: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar

Horario Chelsea y Manchester United, según país