Fútbol - Italia - Serie A

Cremonese vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

En la previa de Cremonese vs Cagliari, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este jueves 8 de enero desde las 12:30 horas en el estadio Giovanni Zini.

5 de enero de 2026, 12:03 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo jueves 8 de enero, a partir de las 12:30 horas, Cagliari visita a Cremonese en el estadio Giovanni Zini, por el duelo correspondiente a la fecha 19 de la Serie A.

Así llegan Cremonese y Cagliari

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese fue derrotado en el Artemio Franchi frente a Fiorentina por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2. Le convirtieron 4 goles y tiene 2 a favor.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Milan. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias, igualó 1 vez y ha perdido en 1 ocasión. Con 6 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

El anfitrión está en el décimo tercer puesto con 21 puntos (5 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 18 unidades y se ubica en décimo quinto lugar en el campeonato (4 PG - 6 PE - 8 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter3917130423
2Milan3817115115
3Napoli3717121413
13Cremonese2118567-3
15Cagliari1818468-6

Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 20: vs Juventus: 12 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 21: vs Hellas Verona: 19 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 22: vs Sassuolo: 25 de enero - 06:30 horas
  • Fecha 23: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 20: vs Genoa: 12 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 21: vs Juventus: 17 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 22: vs Fiorentina: 24 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 23: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Horario Cremonese y Cagliari, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

Noticias Destacadas