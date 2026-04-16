Cremonese vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Serie A

Torino y Cremonese se enfrentarán en el estadio Giovanni Zini el próximo domingo 19 de abril desde las 05:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 33 de la Serie A.

Así llegan Cremonese y Torino

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese viene de caer por 0 a 1 frente a Cagliari. Ha ganado 1 y perdido 3 partidos de las 4 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 5 en el arco contrario.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino viene de un triunfo 2 a 1 frente a Hellas Verona. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 2 derrotas. Sumó un total de 10 goles y le metieron 7 en su arco.

De los últimos 3 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 2 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 13 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Torino se llevó la victoria por 1 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 27 puntos (6 PG - 9 PE - 17 PP), mientras que la visita sumó 39 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (11 PG - 6 PE - 15 PP).

Michael Fabbri fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 75 32 24 3 5 46 2 Napoli 66 32 20 6 6 17 3 Milan 63 32 18 9 5 20 12 Torino 39 32 11 6 15 -17 17 Cremonese 27 32 6 9 17 -21

Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 34: vs Napoli: 24 de abril - 13:45 horas

Fecha 35: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 34: vs Inter: 26 de abril - 11:00 horas

Fecha 35: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Horario Cremonese y Torino, según país