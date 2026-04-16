Fútbol - Italia - Serie A

Cremonese vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Serie A

Todos los detalles de la previa del partido entre Cremonese y Torino, que se jugará el domingo 19 de abril desde las 05:30 horas en el estadio Giovanni Zini. Dirige Michael Fabbri.

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16 de abril de 2026, 12:06 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Torino y Cremonese se enfrentarán en el estadio Giovanni Zini el próximo domingo 19 de abril desde las 05:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 33 de la Serie A.

Así llegan Cremonese y Torino

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese viene de caer por 0 a 1 frente a Cagliari. Ha ganado 1 y perdido 3 partidos de las 4 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 5 en el arco contrario.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino viene de un triunfo 2 a 1 frente a Hellas Verona. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 2 derrotas. Sumó un total de 10 goles y le metieron 7 en su arco.

De los últimos 3 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 2 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 13 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Torino se llevó la victoria por 1 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 27 puntos (6 PG - 9 PE - 17 PP), mientras que la visita sumó 39 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (11 PG - 6 PE - 15 PP).

Michael Fabbri fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter7532243546
2Napoli6632206617
3Milan6332189520
12Torino393211615-17
17Cremonese27326917-21

Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 34: vs Napoli: 24 de abril - 13:45 horas
  • Fecha 35: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 34: vs Inter: 26 de abril - 11:00 horas
  • Fecha 35: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Horario Cremonese y Torino, según país

  • Argentina: 07:30 horas
  • Colombia y Perú: 05:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 04:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 06:30 horas