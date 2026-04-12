Cruzeiro vs U. Católica: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo D de la Copa Libertadores

El juego entre Cruzeiro y U. Católica se disputará el próximo miércoles 15 de abril por la fecha 2 del grupo D de la Copa Libertadores, a partir de las 17:00 horas en el Mineirão.

Así llegan Cruzeiro y U. Católica

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Cruzeiro en partidos de la Copa Libertadores

Cruzeiro ganó por 1-0 el juego pasado ante Barcelona.

Últimos resultados de U. Católica en partidos de la Copa Libertadores

U. Católica cayó 1 a 2 ante Boca Juniors.

Ubicado detrás del líder del Grupo D, Cruzeiro luchará por llegar a la cima, mientras que U.Católica está último al no sumar puntos y deberá ganar para subir de puesto.

Próximos partidos de Cruzeiro en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo D - Fecha 3: vs Boca Juniors: 28 de abril - 19:30 horas

Grupo D - Fecha 4: vs U. Católica: 6 de mayo - 21:00 horas

Grupo D - Fecha 5: vs Boca Juniors: 19 de mayo - 19:30 horas

Grupo D - Fecha 6: vs Barcelona: 28 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de U. Católica en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo D - Fecha 3: vs Barcelona: 29 de abril - 19:00 horas

Grupo D - Fecha 4: vs Cruzeiro: 6 de mayo - 21:00 horas

Grupo D - Fecha 5: vs Barcelona: 21 de mayo - 19:30 horas

Grupo D - Fecha 6: vs Boca Juniors: 28 de mayo - 19:30 horas

Horario Cruzeiro y U. Católica, según país