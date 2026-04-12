Cruzeiro vs U. Católica: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo D de la Copa Libertadores

El juego entre Cruzeiro y U. Católica se disputará el próximo miércoles 15 de abril por la fecha 2 del grupo D de la Copa Libertadores, a partir de las 17:00 horas en el Mineirão.
Así llegan Cruzeiro y U. Católica
En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.
Últimos resultados de Cruzeiro en partidos de la Copa Libertadores
Cruzeiro ganó por 1-0 el juego pasado ante Barcelona.
Últimos resultados de U. Católica en partidos de la Copa Libertadores
U. Católica cayó 1 a 2 ante Boca Juniors.
Ubicado detrás del líder del Grupo D, Cruzeiro luchará por llegar a la cima, mientras que U.Católica está último al no sumar puntos y deberá ganar para subir de puesto.
Próximos partidos de Cruzeiro en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026
- Grupo D - Fecha 3: vs Boca Juniors: 28 de abril - 19:30 horas
- Grupo D - Fecha 4: vs U. Católica: 6 de mayo - 21:00 horas
- Grupo D - Fecha 5: vs Boca Juniors: 19 de mayo - 19:30 horas
- Grupo D - Fecha 6: vs Barcelona: 28 de mayo - 19:30 horas
Próximos partidos de U. Católica en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026
- Grupo D - Fecha 3: vs Barcelona: 29 de abril - 19:00 horas
- Grupo D - Fecha 4: vs Cruzeiro: 6 de mayo - 21:00 horas
- Grupo D - Fecha 5: vs Barcelona: 21 de mayo - 19:30 horas
- Grupo D - Fecha 6: vs Boca Juniors: 28 de mayo - 19:30 horas
Horario Cruzeiro y U. Católica, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas