Fútbol - Inglaterra - Premier League

Crystal Palace vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Todos los detalles de la previa del partido entre Crystal Palace y Wolverhampton, que se jugará el domingo 22 de febrero desde las 09:00 horas en el estadio Selhurst Park. Dirige Thomas Kirk.

DataFactory .

19 de febrero de 2026, 9:23 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Wolverhampton y Crystal Palace se enfrentarán en el estadio Selhurst Park el próximo domingo 22 de febrero desde las 09:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 27 de la Premier League.

Así llegan Crystal Palace y Wolverhampton

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace viene de caer por 2 a 3 frente a Burnley. Ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 6 en el arco contrario.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton igualó 2-2 ante Arsenal en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna empate y derrotas: 1 y 3 respectivamente. En ellos, tuvo 3 goles a favor y le han convertido 9 en contra.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 4 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 22 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Crystal Palace se llevó la victoria por 0 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo tercer puesto y tiene 32 puntos (8 PG - 8 PE - 10 PP), mientras que la visita sumó 10 unidades y está en el vigésimo lugar en el torneo (1 PG - 7 PE - 19 PP).

Thomas Kirk fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5827177332
2Manchester City5326165530
3Aston Villa5026155610
13Crystal Palace32268810-4
20Wolverhampton10271719-32

Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 28: vs Manchester United: 1 de marzo - 09:00 horas
  • Fecha 29: vs Tottenham: 5 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 30: vs Leeds United: 14 de marzo - 10:00 horas
  • Fecha 31: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 28: vs Aston Villa: 27 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 29: vs Liverpool: 3 de marzo - 15:15 horas
  • Fecha 30: vs Brentford: 16 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 32: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar

Horario Crystal Palace y Wolverhampton, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

