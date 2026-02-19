Crystal Palace vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Wolverhampton y Crystal Palace se enfrentarán en el estadio Selhurst Park el próximo domingo 22 de febrero desde las 09:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 27 de la Premier League.

Así llegan Crystal Palace y Wolverhampton

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace viene de caer por 2 a 3 frente a Burnley. Ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 6 en el arco contrario.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton igualó 2-2 ante Arsenal en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna empate y derrotas: 1 y 3 respectivamente. En ellos, tuvo 3 goles a favor y le han convertido 9 en contra.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 4 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 22 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Crystal Palace se llevó la victoria por 0 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo tercer puesto y tiene 32 puntos (8 PG - 8 PE - 10 PP), mientras que la visita sumó 10 unidades y está en el vigésimo lugar en el torneo (1 PG - 7 PE - 19 PP).

Thomas Kirk fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 58 27 17 7 3 32 2 Manchester City 53 26 16 5 5 30 3 Aston Villa 50 26 15 5 6 10 13 Crystal Palace 32 26 8 8 10 -4 20 Wolverhampton 10 27 1 7 19 -32

Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 28: vs Manchester United: 1 de marzo - 09:00 horas

Fecha 29: vs Tottenham: 5 de marzo - 15:00 horas

Fecha 30: vs Leeds United: 14 de marzo - 10:00 horas

Fecha 31: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 28: vs Aston Villa: 27 de febrero - 15:00 horas

Fecha 29: vs Liverpool: 3 de marzo - 15:15 horas

Fecha 30: vs Brentford: 16 de marzo - 15:00 horas

Fecha 32: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar

Horario Crystal Palace y Wolverhampton, según país