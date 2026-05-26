Atlético FC vs Millonarios: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo B de la Copa Colombia

Por la fecha 5 del grupo B de la Copa Colombia, Millonarios y Atlético FC se enfrentan el viernes 29 de mayo, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Así llegan Atlético FC y Millonarios

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 2 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Copa Colombia

Atlético FC no pudo ante Boyacá Chicó en el La Independencia. Sus resultados han sido variados: 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 8 goles y logró anotar 1 a sus rivales.

Últimos resultados de Millonarios en partidos de la Copa Colombia

En la fecha pasada, Millonarios finalizó con un empate 2-2 ante Boyacá Chicó..

Horario Atlético FC y Millonarios, según país