Cúcuta y Leones FC se encuentran en la fecha 3 del grupo C

Cúcuta y Leones FC se enfrentan mañana, a partir de las 15:30 horas, en el estadio General Santander. El partido corresponde a la fecha 3 del grupo C de la Copa Colombia.

Así llegan Cúcuta y Leones FC

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Cúcuta en partidos de la Copa Colombia

En la jornada previa, Cúcuta igualó 1-1 el juego ante Orsomarso.

Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Copa Colombia

Leones FC llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Orsomarso.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Jefry Orejuela Hernández.

Horario Cúcuta y Leones FC, según país