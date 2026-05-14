Bogotá FC vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo B de la Primera B

Bogotá FC recibirá a Real Cartagena, en el marco de la fecha 5 del grupo B de la Primera B, el próximo domingo 17 de mayo, en el estadio Metropolitano de Techo.

Así llegan Bogotá FC y Real Cartagena

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC sacó un empate por 1 en su visita a Barranquilla FC. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha recibido 7 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena viene de perder contra U. Magdalena por 0 a 3. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 1 y ganó 2. Marcó 5 goles y recibieron 7.

Es mucha la diferencia que logró sacarle la visita en el historial del torneo al local: todas victorias en los últimos 5 enfrentamientos entre sí. Jugaron por última vez en esta competencia el 2 de mayo, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B I 2026, y el marcador favoreció a Real Cartagena con un marcador de 2-0.

Próximo partido de Bogotá FC en Colombia - Primera B I 2026

Grupo B - Fecha 6: vs U. Magdalena: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de Real Cartagena en Colombia - Primera B I 2026

Grupo B - Fecha 6: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Bogotá FC y Real Cartagena, según país