Barranquilla FC vs U. Magdalena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo B de la Primera B

El próximo domingo 17 de mayo, U. Magdalena visita a Barranquilla FC en el estadio Romelio Martínez, por el duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo B de la Primera B.

Así llegan Barranquilla FC y U. Magdalena

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC viene de empatar ante Bogotá FC por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 4 goles marcados y 6 en el arco rival.

Últimos resultados de U. Magdalena en partidos de la Primera B

U. Magdalena viene de vencer a Real Cartagena en casa por 3 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 10 goles y 4 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 4 de mayo, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B I 2026, y U. Magdalena se quedó con la victoria por 2 a 0.

Próximo partido de Barranquilla FC en Colombia - Primera B I 2026

Grupo B - Fecha 6: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de U. Magdalena en Colombia - Primera B I 2026

Grupo B - Fecha 6: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Barranquilla FC y U. Magdalena, según país