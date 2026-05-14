Real Oviedo vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Liga

A partir de las 12:00 horas el próximo domingo 17 de mayo, Alavés visita a Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere, por el duelo correspondiente a la fecha 37 de la Liga.

Así llegan Real Oviedo y Alavés

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo llega con resultado de empate, -, ante Real Madrid. Tiene un historial irregular con 2 derrotas y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 6 goles en contra. Marcó 2 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés llega triunfante luego de ver caer a Barcelona con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 8 veces.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 4 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el vigésimo puesto con 29 puntos (6 PG - 11 PE - 18 PP), mientras que el visitante tiene 40 unidades y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (10 PG - 10 PE - 16 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 91 36 30 1 5 59 2 Real Madrid 77 35 24 5 6 37 3 Villarreal 69 36 21 6 9 24 15 Alavés 40 36 10 10 16 -12 20 Real Oviedo 29 35 6 11 18 -28

Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 37: vs Alavés: 17 de mayo - 12:00 horas

Fecha 38: vs Mallorca: 23 de mayo - 14:00 horas

Próximo partido de Alavés en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 38: vs Rayo Vallecano: 23 de mayo - 14:00 horas

Horario Real Oviedo y Alavés, según país