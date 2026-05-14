Real Oviedo vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Liga

A partir de las 12:00 horas el próximo domingo 17 de mayo, Alavés visita a Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere, por el duelo correspondiente a la fecha 37 de la Liga.
Así llegan Real Oviedo y Alavés
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga
Real Oviedo llega con resultado de empate, -, ante Real Madrid. Tiene un historial irregular con 2 derrotas y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 6 goles en contra. Marcó 2 tantos en el rival en esos encuentros.
Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga
Alavés llega triunfante luego de ver caer a Barcelona con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 8 veces.
El último partido que jugaron en esta competencia fue el 4 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó en empate a 1.
El local se ubica en el vigésimo puesto con 29 puntos (6 PG - 11 PE - 18 PP), mientras que el visitante tiene 40 unidades y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (10 PG - 10 PE - 16 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|91
|36
|30
|1
|5
|59
|2
|Real Madrid
|77
|35
|24
|5
|6
|37
|3
|Villarreal
|69
|36
|21
|6
|9
|24
|15
|Alavés
|40
|36
|10
|10
|16
|-12
|20
|Real Oviedo
|29
|35
|6
|11
|18
|-28
Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 37: vs Alavés: 17 de mayo - 12:00 horas
- Fecha 38: vs Mallorca: 23 de mayo - 14:00 horas
Próximo partido de Alavés en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 38: vs Rayo Vallecano: 23 de mayo - 14:00 horas
Horario Real Oviedo y Alavés, según país
- Argentina: 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas