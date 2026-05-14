Fútbol - España - Primera División

Real Oviedo vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Liga

Alavés se mide ante Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere el domingo 17 de mayo a las 12:00 horas.

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14 de mayo de 2026 a las 11:53 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 12:00 horas el próximo domingo 17 de mayo, Alavés visita a Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere, por el duelo correspondiente a la fecha 37 de la Liga.

Así llegan Real Oviedo y Alavés

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo llega con resultado de empate, -, ante Real Madrid. Tiene un historial irregular con 2 derrotas y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 6 goles en contra. Marcó 2 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés llega triunfante luego de ver caer a Barcelona con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 8 veces.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 4 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el vigésimo puesto con 29 puntos (6 PG - 11 PE - 18 PP), mientras que el visitante tiene 40 unidades y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (10 PG - 10 PE - 16 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona9136301559
2Real Madrid7735245637
3Villarreal6936216924
15Alavés4036101016-12
20Real Oviedo293561118-28

Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 37: vs Alavés: 17 de mayo - 12:00 horas
  • Fecha 38: vs Mallorca: 23 de mayo - 14:00 horas

Próximo partido de Alavés en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 38: vs Rayo Vallecano: 23 de mayo - 14:00 horas

Horario Real Oviedo y Alavés, según país

  • Argentina: 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas