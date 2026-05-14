Sevilla vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Liga

El juego entre Sevilla y Real Madrid se disputará el próximo domingo 17 de mayo por la fecha 37 de la Liga, a partir de las 12:00 horas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Así llegan Sevilla y Real Madrid
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga
Sevilla ganó por 3-2 el juego pasado ante Villarreal. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias y perdió 2 encuentros. En ellos, le han encajado 7 goles y ha convertido 7.
Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga
El anterior partido disputado entre Real Madrid finalizó en empate por - ante Real Oviedo. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Logró convertir 5 goles y le han marcado 4.
De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 4 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 20 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Madrid lo ganó por 2 a 0.
El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 43 puntos (12 PG - 7 PE - 17 PP), mientras que el visitante ha logrado 77 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (24 PG - 5 PE - 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|91
|36
|30
|1
|5
|59
|2
|Real Madrid
|77
|35
|24
|5
|6
|37
|3
|Villarreal
|69
|36
|21
|6
|9
|24
|4
|Atlético de Madrid
|66
|36
|20
|6
|10
|21
|11
|Sevilla
|43
|36
|12
|7
|17
|-12
Próximo partido de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 38: vs Celta: 23 de mayo - 14:00 horas
Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 37: vs Sevilla: 17 de mayo - 12:00 horas
- Fecha 38: vs Athletic Bilbao: 23 de mayo - 14:00 horas
Horario Sevilla y Real Madrid, según país
- Argentina: 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas