Sevilla vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Liga

El juego entre Sevilla y Real Madrid se disputará el próximo domingo 17 de mayo por la fecha 37 de la Liga, a partir de las 12:00 horas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Así llegan Sevilla y Real Madrid

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla ganó por 3-2 el juego pasado ante Villarreal. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias y perdió 2 encuentros. En ellos, le han encajado 7 goles y ha convertido 7.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

El anterior partido disputado entre Real Madrid finalizó en empate por - ante Real Oviedo. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Logró convertir 5 goles y le han marcado 4.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 4 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 20 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Madrid lo ganó por 2 a 0.

El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 43 puntos (12 PG - 7 PE - 17 PP), mientras que el visitante ha logrado 77 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (24 PG - 5 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 91 36 30 1 5 59 2 Real Madrid 77 35 24 5 6 37 3 Villarreal 69 36 21 6 9 24 4 Atlético de Madrid 66 36 20 6 10 21 11 Sevilla 43 36 12 7 17 -12

Próximo partido de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 38: vs Celta: 23 de mayo - 14:00 horas

Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 37: vs Sevilla: 17 de mayo - 12:00 horas

Fecha 38: vs Athletic Bilbao: 23 de mayo - 14:00 horas

Horario Sevilla y Real Madrid, según país