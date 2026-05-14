Rayo Vallecano vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Liga

Rayo Vallecano recibe el próximo domingo 17 de mayo a Villarreal por la fecha 37 de la Liga, a partir de las 12:00 horas en el Estadio de Vallecas.
Así llegan Rayo Vallecano y Villarreal
Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Estadio de Vallecas.
Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga
En la jornada previa, Rayo Vallecano igualó - el juego ante Valencia. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates, en los que le han convertido 4 goles y marcó 7 tantos en el rival.
Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga
Villarreal llega a este encuentro con una derrota ante Sevilla por 2 a 3. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates. Ha logrado anotar 11 goles y recibieron 7.
Los cotejos más recientes muestran un total de 3 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 1 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Villarreal fue el ganador por 4 a 0.
El local está en el décimo puesto con 43 puntos (10 PG - 13 PE - 12 PP), mientras que el visitante llegó a 69 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (21 PG - 6 PE - 9 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|91
|36
|30
|1
|5
|59
|2
|Real Madrid
|77
|35
|24
|5
|6
|37
|3
|Villarreal
|69
|36
|21
|6
|9
|24
|4
|Atlético de Madrid
|66
|36
|20
|6
|10
|21
|10
|Rayo Vallecano
|43
|35
|10
|13
|12
|-6
Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 37: vs Villarreal: 17 de mayo - 12:00 horas
- Fecha 38: vs Alavés: 23 de mayo - 14:00 horas
Próximo partido de Villarreal en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 38: vs Atlético de Madrid: 24 de mayo - 14:00 horas
Horario Rayo Vallecano y Villarreal, según país
- Argentina: 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas