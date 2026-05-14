Fútbol - España - Primera División

Rayo Vallecano vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Liga

Todo lo que tienes que saber en la previa de Rayo Vallecano vs Villarreal. El duelo, a disputarse en el Estadio de Vallecas el domingo 17 de mayo, comenzará a las 12:00 horas.

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14 de mayo de 2026 a las 11:48 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Rayo Vallecano recibe el próximo domingo 17 de mayo a Villarreal por la fecha 37 de la Liga, a partir de las 12:00 horas en el Estadio de Vallecas.

Así llegan Rayo Vallecano y Villarreal

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Estadio de Vallecas.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

En la jornada previa, Rayo Vallecano igualó - el juego ante Valencia. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates, en los que le han convertido 4 goles y marcó 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal llega a este encuentro con una derrota ante Sevilla por 2 a 3. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates. Ha logrado anotar 11 goles y recibieron 7.

Los cotejos más recientes muestran un total de 3 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 1 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Villarreal fue el ganador por 4 a 0.

El local está en el décimo puesto con 43 puntos (10 PG - 13 PE - 12 PP), mientras que el visitante llegó a 69 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (21 PG - 6 PE - 9 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona9136301559
2Real Madrid7735245637
3Villarreal6936216924
4Atlético de Madrid66362061021
10Rayo Vallecano4335101312-6

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 37: vs Villarreal: 17 de mayo - 12:00 horas
  • Fecha 38: vs Alavés: 23 de mayo - 14:00 horas

Próximo partido de Villarreal en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 38: vs Atlético de Madrid: 24 de mayo - 14:00 horas

Horario Rayo Vallecano y Villarreal, según país

  • Argentina: 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas