Fútbol - España - Primera División

Osasuna vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Liga

Osasuna y Espanyol se miden en el estadio el Sadar el domingo 17 de mayo a las 12:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

14 de mayo de 2026 a las 11:57 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 37 de la Liga, Espanyol y Osasuna se enfrentan el domingo 17 de mayo desde las 12:00 horas, en el estadio el Sadar.

Así llegan Osasuna y Espanyol

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna no pudo ante Atlético de Madrid en el El Sadar. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 9 goles y logró anotar 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol venció 2-0 a Athletic Bilbao en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 1 y ha perdido 3, con 3 goles en el arco rival y 5 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 31 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Espanyol sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 42 puntos (11 PG - 9 PE - 16 PP), mientras que la visita acumula 42 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (11 PG - 9 PE - 16 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona9136301559
2Real Madrid7735245637
3Villarreal6936216924
12Osasuna423611916-4
14Espanyol423611916-13

Próximo partido de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 38: vs Getafe: 23 de mayo - 14:00 horas

Próximo partido de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 38: vs Real Sociedad: 23 de mayo - 14:00 horas

Horario Osasuna y Espanyol, según país

  • Argentina: 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas