Real Sociedad vs Valencia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Liga

El duelo entre Real Sociedad y Valencia correspondiente a la fecha 37 se disputará en Anoeta desde las 12:00 horas, el domingo 17 de mayo.
Así llegan Real Sociedad y Valencia
Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.
Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga
En su visita anterior, Real Sociedad empató por con Girona. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 empates y 2 derrotas, con 5 goles marcados y con 7 en su valla.
Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga
En la jornada anterior, Valencia igualó - el juego frente a Rayo Vallecano. Con un historial irregular (1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 4 goles a favor y ha recibido 4 en su arco.
El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 16 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 1-1.
El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 44 puntos (11 PG - 11 PE - 13 PP), mientras que la visita sumó 42 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (11 PG - 9 PE - 15 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|91
|36
|30
|1
|5
|59
|2
|Real Madrid
|77
|35
|24
|5
|6
|37
|3
|Villarreal
|69
|36
|21
|6
|9
|24
|8
|Real Sociedad
|44
|35
|11
|11
|13
|-1
|13
|Valencia
|42
|35
|11
|9
|15
|-12
Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 37: vs Valencia: 17 de mayo - 12:00 horas
- Fecha 38: vs Espanyol: 23 de mayo - 14:00 horas
Próximos partidos de Valencia en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 37: vs Real Sociedad: 17 de mayo - 12:00 horas
- Fecha 38: vs Barcelona: 23 de mayo - 14:00 horas
Horario Real Sociedad y Valencia, según país
- Argentina: 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas