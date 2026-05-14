Real Sociedad vs Valencia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Liga

El duelo entre Real Sociedad y Valencia correspondiente a la fecha 37 se disputará en Anoeta desde las 12:00 horas, el domingo 17 de mayo.

Así llegan Real Sociedad y Valencia

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

En su visita anterior, Real Sociedad empató por con Girona. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 empates y 2 derrotas, con 5 goles marcados y con 7 en su valla.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

En la jornada anterior, Valencia igualó - el juego frente a Rayo Vallecano. Con un historial irregular (1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 4 goles a favor y ha recibido 4 en su arco.

El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 16 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 1-1.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 44 puntos (11 PG - 11 PE - 13 PP), mientras que la visita sumó 42 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (11 PG - 9 PE - 15 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 91 36 30 1 5 59 2 Real Madrid 77 35 24 5 6 37 3 Villarreal 69 36 21 6 9 24 8 Real Sociedad 44 35 11 11 13 -1 13 Valencia 42 35 11 9 15 -12

Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 37: vs Valencia: 17 de mayo - 12:00 horas

Fecha 38: vs Espanyol: 23 de mayo - 14:00 horas

Próximos partidos de Valencia en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 37: vs Real Sociedad: 17 de mayo - 12:00 horas

Fecha 38: vs Barcelona: 23 de mayo - 14:00 horas

Horario Real Sociedad y Valencia, según país