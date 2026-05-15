Millonarios visita a Patriotas FC por la fecha 3 del grupo B

Desde las 18:00 horas, Patriotas FC y Millonarios se enfrentan hoy, en el estadio De La Independencia, por la fecha 3 del grupo B de la Copa Colombia.

Así llegan Patriotas FC y Millonarios

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Copa Colombia

Patriotas FC sacó un empate por 1 en su visita a Atlético FC.

Últimos resultados de Millonarios en partidos de la Copa Colombia

Millonarios viene de derrotar a Llaneros FC con un marcador 1 a 0.

Álvaro Meléndez Panneflek será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario Patriotas FC y Millonarios, según país