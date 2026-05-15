Millonarios visita a Patriotas FC por la fecha 3 del grupo B

Desde las 18:00 horas, Patriotas FC y Millonarios se enfrentan hoy, en el estadio De La Independencia, por la fecha 3 del grupo B de la Copa Colombia.
Así llegan Patriotas FC y Millonarios
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Copa Colombia
Patriotas FC sacó un empate por 1 en su visita a Atlético FC.
Últimos resultados de Millonarios en partidos de la Copa Colombia
Millonarios viene de derrotar a Llaneros FC con un marcador 1 a 0.
Álvaro Meléndez Panneflek será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
Horario Patriotas FC y Millonarios, según país
- Argentina: 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas