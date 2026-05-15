Orsomarso e Independiente Medellín se miden por la fecha 3 del grupo C

Desde las 20:00 horas, Orsomarso será hoy el anfitrión de Independiente Medellín, en el partido que disputarán por la fecha 3 del grupo C de la Copa Colombia en Palmaseca.

Así llegan Orsomarso y Independiente Medellín

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Copa Colombia

Orsomarso quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Leones FC por un resultado de 0 a 2.

Últimos resultados de Independiente Medellín en partidos de la Copa Colombia

Independiente Medellín llega con ventaja tras derrotar a Fortaleza FC con un marcador 1 a 0.

Ricardo Pabón Reales es el elegido para dirigir el partido.

Horario Orsomarso e Independiente Medellín, según país