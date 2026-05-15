Se enfrentan Boyacá Chicó y Atlético FC por la fecha 3 del grupo B

Por la fecha 3 del grupo B de la Copa Colombia, Boyacá Chicó y Atlético FC se enfrentan mañana desde las 15:30 horas en el estadio la Independencia.

Así llegan Boyacá Chicó y Atlético FC

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Boyacá Chicó en partidos de la Copa Colombia

Boyacá Chicó viene de empatar ante Patriotas FC por 0-0.

Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Copa Colombia

El anterior partido jugado por Atlético FC acabó en empate por 1-1 ante Patriotas FC..

El encargado de impartir justicia en el partido será Ariel Quintana Hernández.

Horario Boyacá Chicó y Atlético FC, según país