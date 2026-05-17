Cusco FC vs Independiente Medellín: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo A de la Copa Libertadores

El duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo A de la Copa Libertadores se jugará el próximo miércoles 20 de mayo a las 21:00 horas.

Así llegan Cusco FC y Independiente Medellín

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Cusco FC en partidos de la Copa Libertadores

Cusco FC consiguió sólo un punto en su último partido frente a Estudiantes, tras igualar 1-1.

Últimos resultados de Independiente Medellín en partidos de la Copa Libertadores

Independiente Medellín sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Flamengo. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Ha convertido 5 goles y ha recibido 6 en contra.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 30 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Independiente Medellín resultó vencedor por 1 a 0.

Los dos equipos se encuentran en los últimos puestos y necesitan de un triunfo para salir del final de la tabla. El Poderoso de la Montaña, en tercer lugar, sólo logró cosechar 4 puntos, mientras que Cusco FC está en cuarto puesto al sumar 1 unidad.

El árbitro designado para el encuentro es Fernando Véjar Díaz.

Próximo partido de Cusco FC en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo A - Fecha 6: vs Flamengo: 26 de mayo - 19:30 horas

Próximo partido de Independiente Medellín en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo A - Fecha 6: vs Estudiantes: 26 de mayo - 19:30 horas

Horario Cusco FC e Independiente Medellín, según país