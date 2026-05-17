Deportivo Cali vs Alianza Valledupar: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo A de la Copa Colombia

Por la fecha 4 del grupo A de la Copa Colombia, Alianza Valledupar y Deportivo Cali se enfrentan el miércoles 20 de mayo desde las 19:40 horas, en Palmaseca.
Así llegan Deportivo Cali y Alianza Valledupar
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Deportivo Cali en partidos de la Copa Colombia
Deportivo Cali terminó con un empate en frente a Boca Juniors en la pasada jornada.
Últimos resultados de Alianza Valledupar en partidos de la Copa Colombia
Alianza Valledupar venció 3-0 a Real Santander en la fecha anterior.
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Horario Deportivo Cali y Alianza Valledupar, según país
- Argentina: 21:40 horas
- Colombia y Perú: 19:40 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:40 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:40 horas