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Deportivo Cali vs Alianza Valledupar: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo A de la Copa Colombia

Deportivo Cali y Alianza Valledupar se miden en Palmaseca el miércoles 20 de mayo a las 19:40 horas.

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17 de mayo de 2026 a las 11:53 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 4 del grupo A de la Copa Colombia, Alianza Valledupar y Deportivo Cali se enfrentan el miércoles 20 de mayo desde las 19:40 horas, en Palmaseca.

Así llegan Deportivo Cali y Alianza Valledupar

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Deportivo Cali en partidos de la Copa Colombia

Deportivo Cali terminó con un empate en frente a Boca Juniors en la pasada jornada.

Últimos resultados de Alianza Valledupar en partidos de la Copa Colombia

Alianza Valledupar venció 3-0 a Real Santander en la fecha anterior.

Horario Deportivo Cali y Alianza Valledupar, según país

  • Argentina: 21:40 horas
  • Colombia y Perú: 19:40 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:40 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:40 horas