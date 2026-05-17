Deportivo Cali vs Alianza Valledupar: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo A de la Copa Colombia

Por la fecha 4 del grupo A de la Copa Colombia, Alianza Valledupar y Deportivo Cali se enfrentan el miércoles 20 de mayo desde las 19:40 horas, en Palmaseca.

Así llegan Deportivo Cali y Alianza Valledupar

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Deportivo Cali en partidos de la Copa Colombia

Deportivo Cali terminó con un empate en frente a Boca Juniors en la pasada jornada.

Últimos resultados de Alianza Valledupar en partidos de la Copa Colombia

Alianza Valledupar venció 3-0 a Real Santander en la fecha anterior.

Horario Deportivo Cali y Alianza Valledupar, según país