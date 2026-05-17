Junior vs Sporting Cristal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo F de la Copa Libertadores

Sporting Cristal y Junior se enfrentarán en el estadio Jaime Morón León el próximo miércoles 20 de mayo desde las 21:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 5 del grupo F de la Copa Libertadores.

Así llegan Junior y Sporting Cristal

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Junior en partidos de la Copa Libertadores

Junior viene de caer por 0 a 1 frente a Cerro Porteño. Ha empatado 1 y perdido 2 partidos de las 3 últimas jornadas, con 5 goles en contra y con 1 en el arco contrario.

Últimos resultados de Sporting Cristal en partidos de la Copa Libertadores

Sporting Cristal perdió ante Palmeiras por 0 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 3 victorias y 1 derrota. Logró convertir 5 goles y le han encajado 6.

El último mano a mano en este certamen fue el 28 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Sporting Cristal se llevó la victoria por 2 a 0.

Los coleros del grupo tienen que levantar su nivel para no quedar al margen de la disputa por avanzar de etapa. Sp. Cristal es tercero con 6 puntos. El Tiburón está último y solo logró cosechar 1 unidad.

Leandro Rey Hilfer fue designado para controlar el partido.

Próximo partido de Junior en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo F - Fecha 6: vs Palmeiras: 28 de mayo - 17:00 horas

Próximo partido de Sporting Cristal en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo F - Fecha 6: vs Cerro Porteño: 28 de mayo - 17:00 horas

Horario Junior y Sporting Cristal, según país