Grêmio vs Palestino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo F de la Copa Sudamericana

El duelo entre Grêmio y Palestino correspondiente a la fecha 5 del grupo F se disputará en el estadio Arena do Grêmio desde las 19:00 horas, el miércoles 20 de mayo.

Así llegan Grêmio y Palestino

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Grêmio en partidos de la Copa Sudamericana

Grêmio venció 3-0 a Dep. Riestra en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 1 terminó en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 1 gol en su arco y anotó 4 en la malla rival.

Últimos resultados de Palestino en partidos de la Copa Sudamericana

A Palestino no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante MC Torque. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 1 victoria y 2 empates, tiene 2 goles a favor y ha recibido 4 en contra.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 29 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y terminó con un marcador 0-0.

En esta etapa, los dos equipos buscan avanzar en la clasificación. Ubicado en segundo lugar, Grêmio intentará sumar para acercarse al primer lugar del Grupo F. Mientras tanto, Palestino se esforzará por ganar y escalar posiciones al estar en cuarto lugar con 2 unidades.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Carlos Benítez.

Próximo partido de Grêmio en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo F - Fecha 6: vs MC Torque: 26 de mayo - 17:00 horas

Próximo partido de Palestino en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo F - Fecha 6: vs Dep. Riestra: 26 de mayo - 17:00 horas

Horario Grêmio y Palestino, según país