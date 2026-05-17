Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

Liga de Quito vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo G de la Copa Libertadores

La previa del choque de Liga de Quito ante Lanús, a disputarse en la Casa Blanca el miércoles 20 de mayo desde las 19:30 horas. El árbitro será Andrés Rojas Noguera.

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17 de mayo de 2026 a las 11:47 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Liga de Quito recibirá a Lanús, en el marco de la fecha 5 del grupo G de la Copa Libertadores, el próximo miércoles 20 de mayo a partir de las 19:30 horas, en la Casa Blanca.

Así llegan Liga de Quito y Lanús

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Liga de Quito en partidos de la Copa Libertadores

Liga de Quito sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Mirassol. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 3 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Lanús en partidos de la Copa Libertadores

Lanús viene de perder contra Always Ready por 0 a 4. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad y ganó 2. Marcó 2 goles y recibieron 5.

Jugaron por última vez en esta competencia el 28 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y el marcador favoreció a Lanús con un marcador de 1-0.

Aunque con objetivos distintos, para ambos es importante llevarse la mayor cantidad de puntos de este partido. El Granate se encuentra en posición de segunda línea y buscará perseguir el liderazgo del grupo. LDU Quito tiene que recuperar terreno: se ubica en el tercer puesto y tiene 6 puntos.

Andrés Rojas Noguera será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Próximo partido de Liga de Quito en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

  • Grupo G - Fecha 6: vs Always Ready: 26 de mayo - 17:00 horas

Próximo partido de Lanús en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

  • Grupo G - Fecha 6: vs Mirassol: 26 de mayo - 17:00 horas

Horario Liga de Quito y Lanús, según país

  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas