Fútbol - CONMEBOL - Copa Sudamericana

Dep. Riestra vs Palestino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo F de la Copa Sudamericana

La previa del choque de Dep. Riestra ante Palestino, a disputarse en el Nuevo Gasómetro el miércoles 8 de abril desde las 17:00 horas. El árbitro será Guillermo Guerrero Alcívar.

DataFactory .

5 de abril de 2026, 9:25 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Próximos partidos de Dep. Riestra en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

  • Grupo F - Fecha 2: vs Grêmio: 14 de abril - 17:00 horas
  • Grupo F - Fecha 3: vs MC Torque: 29 de abril - 17:00 horas
  • Grupo F - Fecha 4: vs Grêmio: 5 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo F - Fecha 5: vs MC Torque: 19 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo F - Fecha 6: vs Palestino: 26 de mayo - 17:00 horas

Próximos partidos de Palestino en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

  • Grupo F - Fecha 2: vs MC Torque: 14 de abril - 19:30 horas
  • Grupo F - Fecha 3: vs Grêmio: 29 de abril - 19:30 horas
  • Grupo F - Fecha 4: vs MC Torque: 6 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo F - Fecha 5: vs Grêmio: 20 de mayo - 19:00 horas
  • Grupo F - Fecha 6: vs Dep. Riestra: 26 de mayo - 17:00 horas

Horario Dep. Riestra y Palestino, según país

  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas