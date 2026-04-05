Dep. Riestra vs Palestino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo F de la Copa Sudamericana

Dep. Riestra recibirá a Palestino, en el marco de la fecha 1 del grupo F de la Copa Sudamericana, el próximo miércoles 8 de abril a partir de las 17:00 horas, en el Nuevo Gasómetro.
Guillermo Guerrero Alcívar será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
Fútbol
Próximos partidos de Dep. Riestra en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026
- Grupo F - Fecha 2: vs Grêmio: 14 de abril - 17:00 horas
- Grupo F - Fecha 3: vs MC Torque: 29 de abril - 17:00 horas
- Grupo F - Fecha 4: vs Grêmio: 5 de mayo - 17:00 horas
- Grupo F - Fecha 5: vs MC Torque: 19 de mayo - 17:00 horas
- Grupo F - Fecha 6: vs Palestino: 26 de mayo - 17:00 horas
Próximos partidos de Palestino en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026
- Grupo F - Fecha 2: vs MC Torque: 14 de abril - 19:30 horas
- Grupo F - Fecha 3: vs Grêmio: 29 de abril - 19:30 horas
- Grupo F - Fecha 4: vs MC Torque: 6 de mayo - 17:00 horas
- Grupo F - Fecha 5: vs Grêmio: 20 de mayo - 19:00 horas
- Grupo F - Fecha 6: vs Dep. Riestra: 26 de mayo - 17:00 horas
Horario Dep. Riestra y Palestino, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas