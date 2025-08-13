Lionel Andrés Messi, el actual 10 de Inter de Miami, equipo de primera división de la MLS, ostenta una lujosa mansión en Fort Lauderdale.

El 10 argentino vive junto con su esposa Antonela Rocuzzo, sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

La mansión cuenta con 974 metros cuadrados, 10 habitaciones, 9 baños, piscina, 2 muelles con vista a agua cristalina, cocina italiana y vestíbulo.

Además, tiene garaje para 3 carros, gimnasio y spa. La casa fue construida en 1988 y remodelada en los años 2000.

Está avaluada en 10,8 millones de dólares y está ubicada en el condado de Broward, Florida.

El muelle puede ser usado por los residentes. | Foto: Red Social X

Messi está a solo 15 minutos de la sede de entrenamiento del Inter en el DRV PNK Stadium. La propiedad tributa más de 83.400 dólares por año.

El barrio cuenta con 100 viviendas con vista al muelle, y tienen acceso directo y exclusivo a la playa.

Allí, no se permite el movimiento de transeúntes que no residan en el lugar y tiene unos controles de seguridad con altos estándares.

Las suites

La habitación principal tiene 148 metros cuadrados, y allí el campeón del mundo duerme junto con su esposa.

El cuarto es el más grande de la mansión. | Foto: Red social X

Los acabados son lujosos, y se puede observar una amplia ventana con vista al agua.

Las salas tienen una decoración moderna, con muebles finos y espaciosos. Cuentan con chimenea y amplios ventanales que hacen de la casa una propiedad luminosa.

Tiene muebles de diseñadores exclusivos. | Foto: Red social X

La cocina es tipo americana, con más de 12 puestos y está equipada con tecnología de última generación.

Es abierta y fresca. | Foto: Red social X

El equipo del Inter de Miami que consigue los inmuebles para los futbolistas del equipo

Samuel Simpkins, director de Simpkin de Compass, dijo para Perfil que “team Simpkin es el socio inmobiliario exclusivo del Inter Miami CF y ha estado ayudando a los jugadores y sus familias a encontrar casas y comenzar sus vidas en la zona desde los inicios del club".

“Este es un momento de círculo completo para nosotros, nuestro equipo está profundamente arraigado en la comunidad de Fort Lauderdale. Es un verdadero honor ayudar a esta organización a seguir construyendo su legado”, agregó Simpkins.