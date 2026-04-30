Fútbol - Inglaterra - Premier League

Duelo imperdible entre Manchester United y Liverpool por el clásico inglés

Todo lo que tienes que saber en la previa de Manchester United vs Liverpool. El duelo, a disputarse en el estadio Old Trafford el domingo 3 de mayo, comenzará a las 09:30 horas y será dirigido por Darren England.

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30 de abril de 2026 a las 11:58 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Manchester United recibe el próximo domingo 3 de mayo a Liverpool por la fecha 35 de la Premier League, a partir de las 09:30 horas en el estadio Old Trafford.

Así llegan Manchester United y Liverpool

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United sacó un triunfo frente a Brentford, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido, con una cifra de 6 goles en contra y registró 9 a favor.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-1 a Crystal Palace. Ha ganado 2 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 9 goles y le han anotado 5 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 1 para el visitante y un total de 3 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 19 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Manchester United fue el ganador por 1 a 2.

El local está en el tercer puesto con 61 puntos (17 PG - 10 PE - 7 PP), mientras que el visitante llegó a 58 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (17 PG - 7 PE - 10 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Darren England.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal7334227538
2Manchester City7033217537
3Manchester United61341710714
4Liverpool58341771013
5Aston Villa5834177105

Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 36: vs Sunderland: 9 de mayo - 09:00 horas
  • Fecha 37: vs Nottingham Forest: 17 de mayo - 06:30 horas
  • Fecha 38: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 36: vs Chelsea: 9 de mayo - 06:30 horas
  • Fecha 37: vs Aston Villa: 17 de mayo - 06:30 horas
  • Fecha 38: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Horario Manchester United y Liverpool, según país

  • Argentina: 11:30 horas
  • Colombia y Perú: 09:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 10:30 horas