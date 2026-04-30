Duelo imperdible entre Manchester United y Liverpool por el clásico inglés

Manchester United recibe el próximo domingo 3 de mayo a Liverpool por la fecha 35 de la Premier League, a partir de las 09:30 horas en el estadio Old Trafford.
Así llegan Manchester United y Liverpool
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League
Manchester United sacó un triunfo frente a Brentford, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido, con una cifra de 6 goles en contra y registró 9 a favor.
Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League
Liverpool llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-1 a Crystal Palace. Ha ganado 2 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 9 goles y le han anotado 5 en su arco.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 1 para el visitante y un total de 3 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 19 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Manchester United fue el ganador por 1 a 2.
El local está en el tercer puesto con 61 puntos (17 PG - 10 PE - 7 PP), mientras que el visitante llegó a 58 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (17 PG - 7 PE - 10 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Darren England.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|73
|34
|22
|7
|5
|38
|2
|Manchester City
|70
|33
|21
|7
|5
|37
|3
|Manchester United
|61
|34
|17
|10
|7
|14
|4
|Liverpool
|58
|34
|17
|7
|10
|13
|5
|Aston Villa
|58
|34
|17
|7
|10
|5
Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 36: vs Sunderland: 9 de mayo - 09:00 horas
- Fecha 37: vs Nottingham Forest: 17 de mayo - 06:30 horas
- Fecha 38: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 36: vs Chelsea: 9 de mayo - 06:30 horas
- Fecha 37: vs Aston Villa: 17 de mayo - 06:30 horas
- Fecha 38: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar
Horario Manchester United y Liverpool, según país
- Argentina: 11:30 horas
- Colombia y Perú: 09:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 10:30 horas